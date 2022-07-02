مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث مروري بسوهاج

شهدت دائرة مركز أخميم، شرق محافظة سوهاج، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 100، دائرة المركز.

إخطار مدير الأمن بحادث تصادم ومتوفى ومصابين

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 100، دائرة المركز.

السيارة اصطدمت من الخلف

بالإنتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدد ملاكي قيادة «آلاء. م. ج. ع»، 28 سنة، ربة منزل، وتقيم دائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيدها وإصطدمت من الخلف بالسيارة «نقل» قيادة «علي. ع. ع»، 40 سنة، سائق، ويقيم دائرة قنا، متوقفه علي جانب الطريق.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

ونتج عن الحادث وفاة والد قائدة السيارة الأولى،«محمد ج ع» 66 سنة، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية.

وإصابة كل من قائدة السيارة الأول، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، تم نقلها لمستشفى سوهاج الجامعي، و«فاطمة محمد رضوان»، 62 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، والدة قائدة السيارة الأولى، «غيبوية»، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا العام، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين

بسؤال قائدة السيارة الأولى قررت بمضمون ما تقدم، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق