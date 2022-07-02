هزة أرضية ضرب منطقة «هوكايدو» اليابانية.. وارتفاع ضحايا زلازل إيران

أعلن مركز «رصد الزلازل الأوروبي»، وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر يهز منطقة «هوكايدو» اليابانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مركز «الزلازل الأوروبي»، إن الزلزال الذي ضرب منطقة «هوكايدو» اليابانية وقع على عمق 308 كيلومترات.

وفي 17 مارس الماضي، ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشرقي لليابان، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 100آخرين، ما دفع بالسلطات اليابانية إلى إصدار تحذير من موجات المد العاتية «تسونامي» في أجزاء من الساحل، وفقا لكما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

غالبية الأضرار وقعت في قرية «ساية خوش» الإيرانية

وفي إيران، أعلن مهدي دوستي محافظ «هرمزجان» الواقعة جنوب البلاد، أن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة فجر اليوم السبت، أدت إلى مصرع 5 أشخاص، مشيرا في تصريح صحفي صباح اليوم السبت، إلى ان الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 وثالث بقوة 6.3 ريختر والعشرات من التوابع الزلزالية في قرى «ميناء خمير».

وأوضح دوستي، أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية. وأشار مسؤولون إيرانيون، إلى وقوع 44 إصابة جراء الزلازل.

زلزال إيران ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلو متر جنوب غربي «بندر عباس»

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين، على إثر زلزال ضرب جنوب البلاد، و قال «المعهد الأمريكي للزلازل»، إن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب إيران.

وأشار «المعهد الأمريكي»، إلى أن زلزال إيران ضرب منطقة تقع على بعد 100 كيلو متر جنوب غربي «بندر عباس».