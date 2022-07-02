إصابة اثنين في حادثي تصادم ومشاجرة ببورسعيد.. واحتجاز آخرين في مصعد

شهدت محافظة بورسعيد، صباح اليوم، ثلاث حوادث في أماكن متفرقة أسفرت عن إصابة شخصين في حادثي تصادم سيارة ملاكي مع دراجة بخارية، ومشاجرة بالأسلحة البيضاء في مقهى، فضلا عن احتجاز آخرين في مصعد كهربائي بعد تعطله.

إصابة شخص في تصادم موتوسيكل مع سيارة

وتلقى اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وصول مصطفى علي محمد فرج، 33 سنة، إلى مستشفى الزهور التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل، مصابا باشتباه بكسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك في تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي بطريق المطار غرب بورسعيد.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن السيارة اصدمت مع الموتوسيكل بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة قائد الدراجة البخارية، وتم التحفظ على قائد السيارة ورفع الدراجة النارية من نهر الطريق بمعرفة الإدارة العامة لمرور بورسعيد.

مشاجرة بالأسلحة البيضاء في مقهى

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد إصابة شخص يدعى علي أبو الدهب بجروح في الرأس والبطن وقطع أوتار يده اليسرى، إثر التعدي عليه بسلاح أبيض.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن مشاجرة نشبت بالسلاح الأبيض داخل مقهى البحرية بمساكن بنك الإسكان، في نطاق حي الضواحي، على خلفية مشادات سابقة، ما أسفر عن إصابة شخص، وضُبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم في الحادث.

احتجاز أشخاص في مصعد كهربائي

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة، يفيد احتجاز أشخاص داخل مصعد كهربائي في عمارة سكنية في مساكن الجولف بحي الشرق، وعلى الفور تم توجيه سيارتين إطفاء وقوات حماية مدنية إلى العمارة السكنية، وكذلك سيارات إسعاف، وتم إخراج المحتجزين داخل المصعد بمعرفة رجال الإطفاء والحماية المدنية ولم يتم رصد حالات اختناق او إصابات بين المحتجزين.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن المصعد الكهربائي تعطل بسبب الحمولة الزائدة، وعدم إجراء الصيانة الدورية له، وحُرر محضر بالوقائع الثلاثة، ويُجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.