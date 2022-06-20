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مقتل 13 عسكريا سوريا في اعتداء إرهابي على حافلة بالرقة

كتب:

شيماء عادل
10:53 ص | الإثنين 20 يونيو 2022
استهداف حافلة في حادث إرهابي في سوريا .. أرشيفية

استهداف حافلة في حادث إرهابي في سوريا .. أرشيفية

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، مقتل 13 عسكريًا سوريًا وجرح عدد من المواطنين باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب بريف الرقة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، عربية.

ونقلت الوكالة العربية للأنباء عن مصدر عسكري، أن أتوبيس تعرض لهجوم إرهابي، لافتة إلى أن الحافلة كانت على طريق الرقة حمص عندما تعرضت للهجوم، وتحديداً في منطقة الجيرة ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى.

 

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