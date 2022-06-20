مقتل 13 عسكريا سوريا في اعتداء إرهابي على حافلة بالرقة

أعلنت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا»، مقتل 13 عسكريًا سوريًا وجرح عدد من المواطنين باعتداء إرهابي استهدف حافلة ركاب بريف الرقة، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز»، عربية.

ونقلت الوكالة العربية للأنباء عن مصدر عسكري، أن أتوبيس تعرض لهجوم إرهابي، لافتة إلى أن الحافلة كانت على طريق الرقة حمص عندما تعرضت للهجوم، وتحديداً في منطقة الجيرة ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى.