بالتنسيق مع «الصحة».. «حياة كريمة» تطلق 7 قوافل طبية في عدد من المحافظات

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، «حياة كريمة» جاهدة، بالتعاون مع الحكومة، على تطوير حياة المواطن المصري، من خلال الارتقاء بالعديد من الجوانب الحياتية المختلفة المحيطة به، مثل الجانب التعليمي والجانب الطبي والجانب الخدمي والترفيهي وغيره، لاسيما في المناطق القرى والمناطق التي تحتاج إلى التدخلات العاجلة إضافة إلى المحافظات الحدودية.

أماكن قوافل «حياة كريمة» الطبية

وفي إطار عمل مؤسسة «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري، قامت المؤسسة بإطلاق 7 قوافل طبية في عدد من المحافظات، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة، بداية من اليوم وحتى الغد، يهدف تقديم الرعاية الطبية والعلاج وغيرها من الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين بالمجان.

وتنتشر القوافل هذه القوافل في: «الكرادوة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، شرنوب مركز دمنهور في محافظة البحيرة، باها في محافظة بني سويف، منطقة الفيوم الجديدة محافظة الفيوم، عمروس مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، والمعابدة مركز ابنوب محافظة أسيوط».

تخصصات قوافل «حياة كريمة» الطبية

وتشمل القوافل الطبية التي أطلقتها «حياة كريمة» اليوم العديد من التخصصات الطبية المختلفة، وهي: النساء وولادة، الجراحة، الباطنة، القلب، العظام، الأسنان، الجلدية، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، والأشعة والتحاليل.

وأشارت المؤسسة في بيان صادر عنها أنه يتم احتياج الحالات التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إلى جانب توافر صيدلية بها كافة الأدوية التي قد يحتاجها المواطنين.

والجدير بالذكر أنَّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال شهر يونيو الماضي كانت قد أطلقت عدد 50 قافلة طبية في المناطق النائية بالجمهورية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان، وكان ذلك في الفترة من يوم 20 إلى 30 يونيو ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».