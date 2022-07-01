«حياة كريمة» تهنئ الشعب المصري بالعيد وتعلن توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية

احتفالًا بحلول عيد الأضحى المبارك تتوجه مؤسسة حياة كريمة بالتهنئة للشعب المصري العظيم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قررت المؤسسة توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية

توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنا أيضا مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، كما يأتي ذلك في إطار مبادرة «وصل الخير 2»، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني.

دعم المواطنين الأكثر احتياجا

وقالت في بيان، اليوم، إن ذلك يأتي ضمن خطة التحالف الوطني وأعضائه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعى هذه المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الأضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكل محافظات الجمهورية.