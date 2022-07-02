استعراض خريطة «الجمهورية الجديدة» في المنتدى الحضري العالمي ببولندا

نظمت الهيئة العامة للتخطيط العمراني، جلسة حوارية بمشاركة ممثلين عن دول ماليزيا والبحرين وألمانيا والأردن، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشرة التي أقيمت في مدينة كاتوفيتشي بدولة بولندا.

عقدت الجلسة تحت عنوان «إعادة صياغة سياسات التنمية العمرانية في الدول النامية»، إذ عرضت هادية جاد مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة، التجربة المصرية حول «دور التخطيط القومي والإقليمي في تحفيز التحول العمراني»، مع استعراض خريطة مستقبل التنمية العمرانية «الجمهورية الجديدة».

كيفية إعداد مخططات التنمية القومية

وشهدت الجلسة مناقشة العلاقة بين التخطيط العمراني والتنمية على المستوى القومي، وسبل تحقيق التوازن بين المدن الجديدة والقائمة، وكذلك تبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية الاستفادة من التخطيط على المستويين القومي والإقليمي في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وكيفية إعداد مخططات التنمية القومية بما يسهم في معالجة التفاوتات الإقليمية وتحديد التدخلات ذات الأولوية، وأوجه التكامل بين الأبعاد التنظيمية للتخطيط العمراني والسمات الثقافية في الحد من التفاوتات.

كما سلطت الجلسة الضوء على أهمية توافر البيانات الموثوقة والمنهجية في الحد من التحديات فيما يخص عمليات التخطيط على المستويين القومي والإقليمي، مع التركيز على الأدوات التي يمكن استخدامها لدعم سد فجوات التنمية المالية للتمكين من النهوض بأهداف المخططات الإقليمية.

خريطة مستقبل التنمية العمرانية

واستعرضت المهندسة هادية جاد، ملخصًا عن خريطة مستقبل التنمية العمرانية فى مصر «الجمهورية الجديدة»، فى ظل جهود الدولة لتطوير العمران القائم، والتوسع العمراني، لاستيعاب الكثافة السكانية فى مجتمعات عمرانية حضارية مخططة، توفر فرصا للاستثمار والعمل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمصريين.