موعد آذان المغرب اليوم السبت 2-7-2022.. ثالث أيام ذي الحجة

يبحث الكثير من الصائمين للعشر الأوائل من شهر ذي الحجة عن موعد آذان المغرب اليوم السبت 2-7-2022 عبر محركات البحث المختلفة، حرصًا منهم على معرفة موعد الإفطار لتناول ما لذ وطاب من الطعام بعد يوم صيام شاق وطويل.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير موعد آذان المغرب اليوم السبت 2-7-2022، وفق الهيئة العامة للمساحة، التي جاءت كالتالي:

موعد آذان المغرب اليوم السبت 2-7-2022

وأعلنت الهيئة العامة للمساحة موعد آذان المغرب اليوم السبت 2-7-2022 في جميع المحافظات المختلفة، كما يلي:

موعد أذان المغرب في القاهرة

وجاء موعد أذان المغرب في القاهرة ليكون في تمام الساعة 7 مساءً، بينما يأتي موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:35 مساءً، كما يأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد أذان المغرب في الجيزة

ويأتي موعد أذان المغرب في الجيزة ليكون في تمام الساعة 7 مساء، فيما يأتي موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:35 مساءً، كما جاء موعد أذان العشاء الساعة 8:33 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الأقصر

وبالنسبة لموعد أذان المغرب في الأقصر يأتي ليكون في تمام الساعة 6:45 مساءً، بينما يأتي موعد أذان العصر ليكون 3:18 مساءً، ويأتي موعد أذان العشاء الساعة 8:12 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

ويأتي موعد أذان المغرب ليكون في تمام الساعة 6:58 مساءً، كما يأتي موعد أذان العصر ليكون في تمام الساعة 3:32 مساءً، كما يأتي موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:58 مساءً، وموعد أذان العشاء الساعة 8:32 مساءً.