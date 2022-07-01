مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1-7-2022 في محافظات مصر

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى، وتقدم الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلوات الخمس «الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء» في كل محافظة من محافظات الجمهورية.

ووفق الموقع الرسمي للهيئة، تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 1 يوليو، وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:04 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:43 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:08 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:43 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:07 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة المنوفية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:10 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:37 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:03 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:37 مساءً.