مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-6-2022 في محافظات مصر

تشهد مواقيت الصلاة اهتمامًا من قطاع عريض من المسلمين لأداء أحد فروض الإسلام في مواقيتها المحددة، وذلك وفق المكان الذي يتواجد به المواطن، سواء كانت صلاة الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء.

وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:11 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:12 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 7:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:17 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:45 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:05 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:32 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:32 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:06 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:34 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 07:00 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:23 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 3:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6:54 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 8:23 مساءً.