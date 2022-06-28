بريد الوطن .. صحّح مواقيت الصلاة يا فضيلة المفتى

تُثار كل فترة شائعات حول مدى صحة توقيت أذان الفجر بمصر، وأنا هنا لست بصدد التشكيك فى هذا الأمر، فأنا على يقين من تحرى الجهات المختصة الدقة الشديدة عند تحديد مواقيت الصلاة لتعلقها بالصيام أيضاً ولكن هناك أمرين شديدى الأهمية بشأن صحة تحديد توقيتات الصلاة، الأول وهو خاص بتحديد أوقات الصلاة للمحافظات ذات المساحات العرضية الكبيرة، مثل القاهرة والوادى الجديد فمثلاً القاهرة إذا تم حساب المسافة بين حدودها من الشرق إلى الغرب، أى من حدود مدينة بدر وحتى ميدان التحرير فإنها تتعدى الـ51 كيلومتراً، ومن المعروف أن سرعة دوران الأرض حول نفسها تبلغ 1669.8 كيلومتر فى الساعة، أى بسرعة 27.8 كيلومتر فى الدقيقة، أى أن هناك فارقاً فى التوقيت بين أقصى شرق القاهرة وغربها، ما يقرب من دقيقتين، والأمر الثانى وهو متعلق بارتفاع الموقع عن سطح البحر، فمن المعروف أن مصر تطل على البحر المتوسط شمالاً والبحر الأحمر شرقاً، كما أن مستوى سطح التربة فى مصر يرتفع باستمرار من الإسكندرية إلى حدود مصر مع السودان، ومن سواحل البحر الأحمر إلى حدود ليبيا، وهذا الأمر يجب أخذه فى الاعتبار عند تحديد مواقيت الصلاة، لأن العامل الأساسى فى وضع التوقيتات مرتبط بمدى رؤية الشمس وحركتها، لذا نرجو من سيادتكم الاستعانة بالأجهزة الحديثة ووضع تصور دقيق لحساب توقيتات الصلاة والشروق والغروب بكل دقة لكل منطقة، حتى لا يُثار هذا الأمر مرة أخرى، ويتم زعزعة يقين الناس فى صحة عباداتهم.

وجيه فوزى حسن - مدير عام - هيئة البترول

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