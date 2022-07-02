طرق الاستعلام عن المقبولين في مدرسة المياه والصرف الصحي بالإسكندرية 2022

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أسماء الطلاب المرشحين لأداء الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية من المتقدمين للقبول بدفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي للعام الدراسي 2022-2023 بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية بمنطقة عبدالقادر التابعة لقسم العامرية.

طرق الاستعلام عن أسماء المقبولين

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، طرق الاستعلام، التي يجب أن يتبعها الطلاب المرشحين لأداء الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية من المتقدمين للقبول بدفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي للعام الدراسي 2022-2023 بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي للبنين بالإسكندرية بمنطقة عبدالقادر التابعة لقسم العامرية، عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة أو عن طريق الرابط المباشر لها.

المستندات المطلوبة

وطالبت شركة مياه الشرب بالإسكندرية الطلاب المرشحين لأداء الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية من المتقدمين للقبول بالدفعة الجديدة بالمدرسة للعام الدراسي 2022-2023 بطباعة استمارة رقم 1، التي ستظهر عند الاستعلام برقم الطلب والحضور إلى مقر المدرسة بالميعاد المحدد بالاستمارة والمستندات الموضحة بالاستمارة وهي كالتالي:

- أصل شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية).

- صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- استمارة رقم 1 المطبوعة من الموقع الإلكتروني عند الاستعلام عن رقم الطلب.

الأولوية للمجموع الأعلى

وأكّدت أنَّه بالنسبة للطلاب المرشحين لأداء الاختبارات النظرية والمقابلة الشخصية من المتقدمين للقبول بالدفعة الجديدة بالمدرسة للعام الدراسي 2022-2023، تكون الأولوية للمجموع الأعلى وفي حالة نسيان رقم الطلب عند الاستعلام على الموقع يمكنك استرجاعه عن طريق رابط نسيت رقم الطلب والاستعلام عنه بالرقم القومي للطالب، لافتًا إلى أنَّه لن يتمّ قبول طلبات مخالفة لشروط الإعلان أو شهادات إعدادية صادرة لمحافظات مخالفة للمحافظات المعلن عنها.

توفير وسائل انتقال للطلبة خلال فترة الاختبارات

وأشارت إلى أنَّها ستوفر وسائل انتقال للمدرسة «أوتوبيسات» في أثناء فترة الاختبارات تسهيلا على الطلاب ويكون تمركزها (نقطة التجمع) بميدان محطة مصر أمام محطة القطار ويكون ميعاد تحركها للمدرسة في تمام الساعة 7 صباحًا والعودة مرة أخرى بعد انتهاء الاختبارات.