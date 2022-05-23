مدارس شركة المياه والضبغة.. أهم بدائل الثانوية العامة 2022 في البحيرة

انتهى قبل أيام قليلة ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية وسط حالة من الترقب من أولياء الأمور، حيث يسعى معظمهم للبحث عن بدائل الثانوية العامة 2022 في البحيرة، حيث أصبح العديد من الأهالي يسعوا لالتحاق أبنائهم بمثل هذه المدارس لضمان توظيفهم عقب الانتهاء من دراستهم.

مدرسة مياه الشرب أحد بدائل الثانوية العامة 2022 في البحيرة

وتأتي أهم بدائل الثانوية العامة 2022 في البحيرة هي مدرسة مياة الشرب والصرف الصحي، والتي من خلالهايتم تعيين الخريجين منها بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،، وتوجد هذه المدارس عدة محافظات غير البحيرة وهي محافظات القاهرة، بني سويف، المنوفية، وأسيوط.

كما تعمل مدارس مياه الشرب والصرف الصحي على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في محافظات الجمهورية، كما تتولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتدريب وتشغيل الطلاب الذين التحقوا بهذه المدارس علي مستوي المحافظات.

مدرسة الضبعة أهم بدائل الثانوية العامة 2022

وتمثل مدرسة الضبعة النووية بدائل الثانوية العامة 2022 في البحيرة أيضا، حيث يتم الدراسة بها خمس سنوات، ويلتحق الطلاب بها بمجموع حد أدنى 265 درجة، كما يشترط أيضا الا تقل درجات الطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات عن 90%.

يحصل خريج هذه المدرسة على الدبلوم الفني الصناعي، من خلال أقسام «كهرباء، الكترونيات، ميكانيكا»، كما تصل مصروفات العام الدراسي بها 3120 جنيها سنويا على أن يكون قابلا للزيادة.

ويشترط علي الطلاب الملتحقين بمدرسة الضبعة النووية أن يكون علي دراية تامة بنظام الكمبيوتر، كما يعقد للطلاب الملتحقين أيضا اختبارات علمية وطبية وكشف الهيئة، التعيين المباشر في مفاعل ضبعة النووي السلمي.

مدرسة التمريض من بدائل الثانوية العامة 2022

كما تعتبر مدارس التمريض أحد بدائل الثانوية العامة 2022 في البحيرة أيضا فهي مدارس تتبع بوزارة الصحة وتتوافر في شتي محافظات الجمهورية ، يعمل خريجوها في مستشفيات وزارة الصحة ممرضين وممرضات عقب تخرجهم.