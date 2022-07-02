سلوى عثمان «صعيدية قوية» في «كيرة والجن»: من أصعب الأعمال السينمائية

يواصل فيلم كيرة والجن تصدر شباك إيرادات السينما بعد ثاني يوم من عرضه وسط حالة كبيرة من الإرشادات من قبل الجمهور، ومن بينها دور الفنانة سلوى عثمان.

قالت سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنها سعيدة للغاية من ردود الفعل الأولية عن الفيلم، مستكملة أن «كيرة والجن، كان واحد من أصعب الأعمال السينمائية وتم الاهتمام بكافة تفاصيله على الرغم من تصويره على مدار 3 سنوات».

سلوى عثمان امرأة قوية في فيلم كيرة والجن

وكشفت الفنانة سلوي عثمان بأنها خلال الفيلم تجسد شخصية والدة الفنانة هند صبري، وهي سيدة من سيدات الصعيد القويات، وابنتها تأخذ منها صفة القوة أيضا.

وعبرت «عثمان» عن سعادتها بالتعاون مع المخرج مروان حامد، إذ رأت أنه مخرج يهتم بالتفاصيل ويكون حريص على أن يخرج الممثل أفضل ما لديه، وكذلك أبطال العمل كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

تفاصيل فيلم كيرة والجن

يذكر أن فيلم كيرة والجن يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب وهدى المفتي وعلى قاسم وسلوى عثمان وتامر نبيل وعارفة عبد الرسول وعدد أخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919، وإخراج مروان حامد.

وتدور أحداث فيلم كيرة والجن حول أحمد عبد الحي كيره وعبد القادر الجن، وتنطلق الأحداث التي يرصد خلالها الفيلم حالة الغليان في الشارع المصري التي صاحبت ثورة 1919.