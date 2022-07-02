  التضخم في بريطانيا يسجل أعلى مستوياته منذ 14 عاما خلال يونيو الماضي

سجل معدل التضخم في بريطانيا، أعلى مستوياته خلال شهر يونيو الماضي، فبحسب البيانات الصادرة عن اتحاد مبيعات التجزئة البريطاني ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في المتاجر البريطانية بنسبة 3.1% خلال يونيو الماضي، مقارنة بالمستوى المسجل في يونيو 2021

كما ارتفعت كذلك بنسبة 2.8 % مقارنة بالمستويات السعرية المسجلة في مايو الماضي.

ارتفاع أسعار السلع بنسبة 5.6%

وجاء في بيان اتحاد مبيعات التجزئة البريطانى أن الغلاء الذي تشهده المتاجر البريطانية كان في يونيو الماضى هو الأعلى منذ سبتمبر 2008 أي منذ 14 عاما خلت، إذ كانت نسبة الارتفاع الأعلى محققة في يونيو الماضي بوضوح في أسعار السلع والمواد الغذائية، التي ارتفعت بنسبة 5.6%، مقابل ارتفاع نسبته 4.3% خلال مايو السابق عليه.

ارتفاعات الأسعار أعلى في الخضروات والفواكه الطازجة

كما كانت الارتفاعات أعلى في الخضروات والفواكه الطازجة نتيجة لقلة المعروض منها في الأسواق البريطانية على خلفية ارتباك سلاسل التوريد والحرب الروسية الأوكرانية، وعلى إثر ذلك اتجه البريطانيون إلى شراء الفواكه والخضروات المجمدة كبديل أرخص لطعامهم.

جاءت البيانات الخاصة بالتضخم وارتفاع الأسعار في الأسواق والمتاجر البريطانية خلال يونيو الماضي والصادرة عن الاتحاد البريطاني لمبيعات التجزئة، في أعقاب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء البريطانى حول مستويات التضخم في مايو الماضى، أكدت ارتفاع مستويات التضخم في بريطانيا من 9% إلى 9.1% ما بين أبريل ومايو الماضيين وهي مستويات تضخمية، وصفها مكتب الإحصاء البريطاني التابع للدولة، بأنها لم تحدث منذ فبراير 1982 وأرجعها إلى صعود أسعار البترول والغذاء.