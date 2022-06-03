ثبات سعر السكر عند 10.5 جنيهات.. «كيسين حصة كل فرد على بطاقة الدعم»

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ثبات سعر السكر على بطاقة التموين، والذي تضخه الوزارة في منافذ البقالين ومنافذ مشروع جمعيتي أو من فروع المجمعات الاستهلاكية، وذلك بناء على ما أقرته قائمة السلع التموينية عن شهر يونيو 2022 والتي نصت على ثبات أسعار السلع التموينية المدعمة للمواطنين حاملي البطاقات التموينية.

سعر السكر على بطاقة التموين عن شهر يونيه 2022

وبدأت منافذ صرف السلع التموينية في صرف مقررات التموين للمواطنين حاملي البطاقات عن شهر يونيه 2022، بداية من أمس الأربعاء 1 يونيه لجميع المواطنين أصحاب بطاقات التموين، إذ سجل سعر السكر على بطاقة التموين 10 جنيهات ونصف مساويا لسعره على بطاقة التموين عن شهر مايو الماضي.

ضخ 4 آلاف طن من السكر يوميا من القابضة للصناعات الغذائية

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا 4 آلاف طن من السكر لمخازن الجملة المنتشرة على مستوى المحافظات من أجل مد منافذ البقالين به لتوفيرها للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، فضلا عن ضخ 3 آلاف طن من الزيت وألف طن من الأرز وألف طن من المكرونة مع باقي قائمة السلع التموينية، إذ يقوم ما يقرب من 1500 مخزن جملة تابعين للشركة القابضة بصرف الاستعاضات من السلع لمنافذ البقالين والبالغ عددها 40 ألف منفذ بقالي تمويني فضلا عن 6700 منفذ مشروع جمعيتي و1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات.

وتقوم 23 مليون بطاقة تموين بصرف مقررات التموين عن شهر يونيه بداية من أمس الأربعاء، وحتى نهاية الشهر الجاري، من جميع منافذ البقالين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء لحاملي البطاقات التموينية.