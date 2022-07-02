سعر الزيت في التموين لشهر يوليو 2022.. ثابت دون تغيير

استقر سعر الزيت في التموين لشهر يوليو 2022 الذي بدأ صرفه في منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية، للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات السلع التموينية المستحقة لهم عن شهر يوليو الجاري، إذ بدأ الصرف أمس الجمعة ويستمر حتى نهاية الشهر من أي منفذ تموين التابع لدائرة البطاقات التموينية.

سعر الزيت في التموين لشهر يوليو 2022.. ثابت عند 23 جنيها

وجاء سعر الزيت في التموين لشهر يوليو 2022 ثابتًا ومساويًا لنفس سعره لشهري يونيو ومايو الماضيين، إذ يبلغ سعر زجاجة الزيت وزن 800 مللي 23 جنيهًا للمواطن صاحب البطاقة، فيما يبلغ سعرها من الوزارة للبقال سعر 22.75 جنيه بواقع إقرار ربع جنيه هامش ربح للبقال على كل زجاجة.

حصة بطاقة التموين من الزيت

وتحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية حصة بطاقة التموين من زجاجة الزيت بناءً على عدد الأفراد المدرجين عليها، إذ يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة على زحاجة زيت واحدة شهريا، فيما تحصل بطاقة التموين على عدد زجاجات زيت مساويا لعدد الأفراد المدرجين عليها، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة.

ضخ 3 آلاف طن زيت يوميا

وتبلغ كميات زجاجات الزيت التي يتم ضخها يوميا لمخازن الجملة التموينية عند 3 آلاف طن زيت يوميا، وتقوم المخازن بصرف الكميات المستحقة بمنافذ بقالي التموين لتوفير احتياجات المواطنين من الزيت وصرف الحصص التموينية المقررة لهم، حيث يبلغ عدد منافذ بقالي التموين على مستوى الجمهورية 40 ألف بدال تمويني، مع وجود 6700 منفذ مشروع جمعيتي تختص بصرف التموين الشهري أيضا، فضلا عن توافر ما يقرب من 1300 فرع مجمع استهلاكي يطرح السلع التموينية لأصحاب البطاقات، وتوفر أيضا السلع الحرة بأسعار مدعمة للمواطنين غير المدرجين بمنظومة الدعم التمويني.