الناجي الوحيد من مذبحة الريف الأوربي: «مش بتاع تار.. وعايز حقي بالقصاص»

بملامح حزينة ومكسورة، وقف محمد عادل الناجي الوحيد من مذبحة الريف الأوربي، أمام مقر محكمة جنايات الجيزة بالكيلو 10 ونص، برفقة أهالي قرية برقاش، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل الـ5 أفراد، وهم مزارع وابنتيه وحفيديه، داخل مزرعة بالريف الأوربي بالشيخ زايد.

الناجي الوحيد من المذبحة: إحنا مش بتوع تار

بنبرة باكية، وعيون تتخللها الدموع، قال محمد عادل خلال حديثه مع «الوطن»، إنه يفتقد والده وشقيقتيه ونجله الصغير الذي لم يتجاوز الـ6 سنوات، قائلا: «إحنا مش بتوع تار ولا هنجيب حقنا بإيدنا إحنا عايزين حقنا بالقانون».

زفاف الشقيقه الصغرى

وأضاف الناجي الوحيد من مذبحة الريف الأوربي، أنه ينتظر القصاص العادل من هيئة المحكمة، وهو الحكم بالإعدام على المتهم الخائن والمتسبب في فراقه عن عائلته، وكسرة فرحتهم بشقيقته الصغرى التي كان عقد قرانها بعد أيام من عيد الأضحى المبارك.

محمد عادل: أهلي يعوض صاحب العوض فيهم

وتابع محمد نجل الضحية الأولى في مذبحة الريف الأوربي، أنه وأهالي برقاش منتظرين القصاص من المتهم، قائلا: «أنا عايز حقي من الحكومة، أهلي يعوض صاحب العوض فيهم ومنتظرين الإعدام للقاتل الخاين».

عقد أولى جلسات المحاكمة

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوربي، والتي عرفت إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوربي».

تفاصيل الجريمة

وكشفت النيابة العامة أنَّ السبب وراء ارتكاب المتهم للمذبحة هو الرغبة في الانتقام من الأسرة بعد رفض المجني عليه زواجه من إحدى بناته، وأن ذلك أوغَرَ صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها.

وتابعت النيابة كشف تفاصيل الجريمة، موضحة أنَّ المتهم اشترى مخدِّرًا لوضعه داخل شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره