وصول أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوربي لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم

وصلت أسرة ضحايا مذبحة الريف الأوربي، منذ قليل، إلى مقر محكمة جنايات الجيزة بالكيلو 10 ونص، لحضور أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة، وهم مزارع وابنتيه وحفيديه، وذلك بعدما أنهى شخص حياتهم ذبحا، داخل مزرعة بالريف الأوربي بالشيخ زايد.

عقد أولى جلسات محاكمة المتهم

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 5 أشخاص داخل مزرعة الريف الأوربي، والتي عرفت إعلاميا بـ«مذبحة الريف الأوربي».

الرغبة في الانتقام وراء ارتكاب الجريمة

وكشفت النيابة العامة أنَّ السبب وراء ارتكاب المتهم للمذبحة هو الرغبة في الانتقام من الأسرة بعد رفض المجني عليه زواجه من إحدى بناته، وأن ذلك أوغَرَ صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها.

تفاصيل الجريمة

وتابعت النيابة كشف تفاصيل الجريمة، موضحة أنَّ المتهم اشترى مخدِّرًا لوضعه داخل شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره.