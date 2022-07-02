طلبات إحاطة لدعم المزارعين في المحافظات الحدودية بالكهرباء على طاولة النواب غدا

تناقش لجنة الطاقة والبيئة، بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله غدا الأحد خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل الكهرباء ودعم الكهرباء للمزارعين بالمدن والمحافظات الحدودية.

طاقة النواب تناقش طلب إحاطة النائبة ابتسام أبو رحاب

وقال حسام عوض الله في تصريحات صحفية اليوم إن اللجنة تناقش غدا الأحد خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة من بينها طلبات الإحاطة المقدمة من النائبين أحمد العقاطي، وحمدي محمد حسن بشأن دعم استهلاك الكهرباء للمشاريع الزراعية بمحافظة الوادي الجديد نظر لأنها محافظة نائية وحدودية.

وتابع عوض الله أن اللجنة تناقش أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة ابتسام أبو رحاب بشأن عدم وجود عمالة فنية وإدارية لتشغيل محطة محولات المدينة السكنية بمحافظة الوادي الجديد.

حضور ممثلي الحكومة ووزارة الكهرباء الاجتماع

وأضاف عوض الله أن اللجنة تناقش غدا أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود أبو الخير بشأن تأخر العمل بقطاع الكهرباء بمحافظة سوهاج مما يعوق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأشار عوض الله أن الاجتماعات تشهد حضور ممثلي الحكومة ووزارة الكهرباء للرد على طلبات الإحاطة.

طلب إحاطة حول المحميات الطبيعية بأسوان

وتعقد اللجنة اجتماعين بعد غدا الاثنين أيضا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر بشأن الإهمال الشديد في حماية المحميات الطبيعية بمحافظة أسوان، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجلاء العسيلي بشأن معاناة المواطنين القاطنين بقرية بنى عديات القبلية بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط من وجود مقلب قمامة بجوار الكتلة السكنية منذ فترة طويلة.

ويختتم مجلس النواب الأسبوع الجاري أعمال دورته التشريعية وانعقاده الثاني حيث يعلن رئيس المجلس الثلاثاء المقبل فض دور الانعقاد الثاني للمجلس الحالي حيث يقر المجلس عدد من القوانين والاتفاقيات قبل بدء الإجازة البرلمانية على أن يعود للانعقاد الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل بعد دعوة رئيس المجلس للانعقاد.