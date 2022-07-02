تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك.. عشان ترددها في العشر الأوائل

على مدار الساعات القليلة الماضية، زاد البحث كثيرا عن تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتزامن مع الاقتراب من عيد الأضحى، إذ يحرص العديد منهم على ترديد التكبيرات خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وحتى آخر يوم في أيام عيد الأضحى.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير تردد قناه تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022، بالإضافة إلى بعض القنوات الأخرى التي تبث تكبيرات العيد أيضا، والتي جاء كالتالي:

تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

التردد: 10728.

وهناك بعض القنوات الفضائية الأخرى التي تبث تكبيرات العيد في البث الخاص بها خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وحتى انتهاء العيد، والتي جاءت كالتالي:

تردد قناة السعودية قرآن

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12015.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: عمودي.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة كنوز

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10728.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وعن موعد عيد الأضحى، فيأتي هذا العام ليكون يوم السبت المقبل والموافق 9 يوليو، وتستمر أيام العيد حتى يوم الثلاثاء الموافق 12يوليو، وتأتي إجازات العيد هذا العام لتكون 4 أيام فقط للقطاع الخاص على غير العادة، نظرا لأن وقفة عرفات تتزامن مع يوم الجمعة وهو عطلة أسبوعية في جميع المؤسسات والهيئات المختلفة، لتبدأ إجازة العيد الرسمية بدء من أول أيام العيد السبت 9 يوليو، وحتى الثلاثاء 12 يوليو من عام 2022.

وهناك الكثير من القنوات الأخرى التي تقوم ببث تكبيرات عيد الأضحى المبارك مثل «قناة السعودية القرآن، قنوات العراب، قناة اكسترا نيوز تكبيرات العيد، قنوات الحج».