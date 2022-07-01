كيف تختار الأضحية وتحدد عمرها قبل عيد الأضحى؟.. علامات لازم تاخد بالك منها

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ما جعل الكثير من الراغبين في ذبح الأضاحي، يبحثون عن الأضحية المناسبة لهم في الشوادر التي يحرص الجزارون والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة على إنشائها، ليتمكنوا من اختيار الأضحية المناسبة لهم، لذلك يبحثون عن العلامات التي تساعدهم على الاختيار.

ويحرص جهاز حماية المستهلك على تقديم النصائح للمواطنين عند الشراء، لذلك نقدم لهم من خلال هذا التقرير كيفية اختيار الأضحية المناسبة وكيفية معرفة عمر الأضحية، وفق الموقع الرسمي الخاص بجهاز حماية المستهلك، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء الأضحية

- يجب ألا يقل عمر الماشية التي يتم اختيارها للأضحية عن عام، ولا يكون أحد قرونه مكسورة.

- يجب ألا تكون قدمه مكسورة أو أحد أذنيه مجروحة ولا يكون أعمى أو أعرج.

- يجب أن تكون الفروة والجلد سليمين خاليين من الجرب.

- يكون العمر الملائم للذبح يتراوح من 8 إلى 12 شهرا، وذلك لأن طراوة اللحوم تعتمد على عمر الخروف.

كيفية معرفة عمر الأضحية

- يكون سن الماشية التي يتم اختيارها لذبحها في عيد الأضحى أقل من عام، إذا كانت جميع الأسنان الأربعة الأمامية من الفك السفلي بيضاء ولبنية ومتماثلة.

- يكون عمره عاما واحدا عندما تعكون أحد الأسنان الأربعة اختلف شكلها وكبرت حجمها.

- ويكون عمره يتراوح بين عام ونصف إلى عامين عندما يكون استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، ويلاحظ 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان لبنيتان صغيرتان.

- كما يكون عمره 3 سنوات، عندما يكون قد استبدل 3 من الأسنان الأمامية اللبنية بأسنان طويلة.

- ويكون عمر الماشية 4 سنوات، عندما يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان كبيرة حادة.

- كما يكون عمره أكبر من 4 سنوات، عندما يلاحظ وجود 8 أسنان كبيرة صفراء اللون.