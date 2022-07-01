أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يقترب من ألف جنيه قبل عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب اليوم في مصر عبر محركات البحث المختلفة، إذ يحرص الراغبون في الزواج على متابعة أسعاره بشكل يومي ليستطيعوا شراءه، استعدادا لتنظيم حفل الخطوبة أو الزواج، خاصةً سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية، باعتباره النوع الأكثر طلبا في محلات الصاغة.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل دائم ومستمر بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء على مدار الساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة الموافق 1 يوليو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر في سوق الصاغة المصرية، ووصل سعر جرام الأعيرة المختلفة للسعر التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة نحو 1129 جنيهًا للبيع، و1134 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 988 جنيها للبيع، و998 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة مالية تتراوح بين 847 و850 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 الذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، اليوم نحو 7,904 جنيه للبيع، و7,936 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 نحو 1,129 و143جنيها للبيع و1,133 و714 جنيه للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

وتباين سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 950.70 جنيه، أي ما يعادل 50.60 دولار، وعن سعر جرام الذهب عيار 24 فبلغ اليوم نحو 1,092 جنيه، بما يعادل 85'50 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 819.83 جنيه، بما يعادل 43.59 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,606 جنيه، بما يعادل 404.82 دولار.