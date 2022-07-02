موعد صلاة عيد الأضحى بشمال سيناء.. وكيفية توزيع الأضحية

أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها، أنه سيتم نشر التوصيات المطلوبة بشأن عيد الأضحى المبارك الموافق يوم السبت المقبل 9 يوليو، على أن تتضمن خطبة يوم الجمعة 8 يوليو وقفة عرفات، التعاليم الإسلامية في عملية ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي على الأقارب والفقراء وعابري السبيل والأرامل والمحتاجين وأصحاب العوز من الأهالي.

الخطبة تتضمن أسباب النحر في القرآن الكريم

وخلال خطبة يوم الجمعة الموافق وقفة عرفات، سوف يتم توضيح أسباب النحر وعلاقتها بالمنهج الإسلامى القويم، من قصص الأنبياء في القران الكريم والاستفادة الحقيقية منها.

وأعلنت مديرية الأوقاف، أن خطبة الجمعة سوف تكون عن الحج والوقوف بعرفة، وهي تسبق أول أيام عيد الأضحى بيوم واحد فقط، حينما يصعد الحجاج إلى جبل عرفات، وتتضمن أيضًا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، التي تؤكد ضرورة أن يتشبه المسلمون بحجاج بيت الله من خلال النداء والتلبية وعدم قص الشعر والأضافر حتى موعد صلاة العيد.

صلاة العيد يتبعها نحر الأضاحي

وأوضحت مديرية أوقاف شمال سيناء، أن موعد صلاة العيد بمحافظة شمال سيناء سوف يحين في تمام الساعة 5:13 يوم السبت المقبل 9 يوليو، إذ يُصلى ركعتين العيد، وبعدها الخطبة، ثم السماح للمصلين بنحر الأضاحي وتوزيع لحومها بحسب ما تنص عليه السنة المحمدية.