أسعار خروف العيد 2022.. «التموين» بـ5400 و«الزراعة» بـ4620 جنيها

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث «جوجل» عن أسعار خروف العيد 2022، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق يوم السبت المقبل التاسع من يوليو، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

أسعار خروف العيد 2022

وترصد «الوطن» أسعار خروف العيد 2022، وفقاً لما أعلنه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد الأسبوع الماضي، إذ يبلغ متوسط سعر الخروف 5400 جنيه، ويبلغ سعر الكيلو القائم للخراف في منافذ الوزارة 90 جنيهًا، فيما يبلغ متوسط وزن الخروف 60 كيلو جرام.

أسعار خروف العيد 2022 في وزارة الزراعة

فيما أعلنت وزارة الزراعة، أن أسعار خروف العيد 2022 بلغت 4620 جنيهًا لمتوسط وزن خروف يبلغ 60 كيلو جرام، إذ سبق وأعلن قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن سعر كيلو القائم للخروف يبلغ 77 جنيهًا للكيلو القائم، أما أسعار العجول البقرية فقد بلغ سعرها 28000 جنيه للأوزان التي تصل إلى 400 كيلو، حيث يباع الكيلو القائم بسعر 70 جنيهًا.

أما ما يبلغ وزنه 300 كيلو فيباع بسعر 21600 جنيه على أن يكون سعر الكيلو القائم 72 جنيهًا، أما العجول الجاموسي فتقل عن ذلك ويبلغ سعر الكيلو القائم 64 جنيهًا للخروف وزن 300 كيلو جرام وإجمالي السعر 19200 جنيه، أما الأوزان التي تبلغ 400 كيلو فيباع العجل بسعر 24800 حنيه حيث يبلغ سعر كيلو القائم 62 جنيهًا، وذلك في قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة.

أسعار لحوم الأضاحي في منافذ الزراعة 2022

وعن أسعار اللحوم في وزارة الزراعة، فقد أعلن المهندس سعيد الدسوقي مدير عام التسويق والمنافذ بقطاع الإنتاج، أن سعر الكيلو الكندوز 135 جنيهًا، أما اللحوم الضأن تباع بسعر 125 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى توفير اللحوم بكميات كبيرة في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقطاع، وتلك التي يتم توفيرها متحركة في المحافظات وعواصم المدن.