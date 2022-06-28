أسعار اللحوم قائم اليوم في منافذ التموين.. «إلحق اشتري قبل العيد»

على مدار الساعات القليلة الماضية، ارتفعت معدلات البحث عن أسعار اللحوم قائم اليوم، إذ يحرص الكثير من الراغبين في ذبح الأضاحي على متابعة الأسعار بشكل يومي حتى تصل إلى السعر المناسب الذي يمكنهم من شراء الأضحية المناسبة لهم، وتختلف أسعار اللحوم وفق نوعيتها وجودتها.

اهتماما من بوابة «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه القراء بشكل يومي ومستمر عبر محركات البحث المختلفة، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم قائم اليوم في منافذ التموين المختلفة، وفق ما أعلنته الوزارة في بيانات سابقة، وجاءت كالتالي:

أسعار اللحوم قائم اليوم

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار اللحوم القائم في جميع المنافذ الخاصة بها في مؤتمر صحفي تم تنسيقه بشأن هذا الأمر، ليصل سعر الكيلو الواحد من الخروف القائم إلى 90 جنيها، كما أن متوسط وزن الخروف يصل إلى 60 كيلو.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي في المؤتمر الصحفي أن الشوادر التي تحرص وزارة التموين على إقامتها لا تعرض سوى الخراف.

أسعار صكوك الأضحية 2022 من وزارة الأوقاف

وكما يبحث المواطنون عن أسعار اللحوم قائم اليوم، يبحثون أيضا عن أسعار صكوك الأضاحي التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف المصرية، وجاءت كالتالي:

- صك اللحوم المستورة: وصل سعر صك اللحوم المستوردة إلى 2200 جنيه.

- صك اللحوم البلدية: وصل سعر صك اللحوم البلدية 2022، الذي يعد النوع الأعلى سعرًا إلى نحو 3800 جنيه.