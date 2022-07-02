حفل على الحجار على خشبة مسرح المنارة اليوم

يحيي الفنان على الحجار مساء اليوم السبت حفلا غنائيا على خشبة المسرح الكبير بالمنارة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء.

وخلال الحفل سيقدم الفنان علي الحجار باقة من أغانيه والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وخاصة أن الحفل سيشهد حضور جماهيري كبير بعد نفاد نسبة كبيرة من تذاكر الحفل.

علي الحجار على خشبة المنارة

وكان قد تم طرح تذاكر حفل علي الحجار على 5 فئات فئة البلاتينيوم وكانت بمبلغ 800 جنيه أما الجولد فبلغت 600 جنيه وفئة gold wings بلغت 500 جنيه وعن فئة silver wings فبلغت 400 جنيه، أما عن فئة الـ bronze wings فبلغت 300 جنيه.

يذكر أن مسرح المنارة كان قد شهد مساء أمس الجمعة حفلا كبيرا للفنانة أنغام، الذي شهد حضور جماهيري كبير وظهرت أنغام فيه بلوك مختلف فطلت على جمهورها بفستان باللون الأزرق وظهرت بقصة شعر مختلفة عليها.

وخلال الحفل قدمت الفنانة أنغام كثير من أغانيها التي يحبها الجمهور حيث بدأت الحفل بأغنيتها الشهيرة حالة خاصة جدا وبعدها قدمت عدد أخر من الأغاني منها راحت ليالي.

أخر أعمال علي الحجار

يذكر أن الفنان علي الحجار كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان بطلة حكايتي، وهي من كلمات طارق علي وألحان خالد داغر وتوزيع محمد عبد الله وتقول كلماتها.

لإنك بدايتي وحبك هدايتي بشوفك مرايتي

وصوتي وغناه يا بطلة حكايتي

يا بطلة حكايتي وسر الحياة

لأنك بدايتي وحبك هدايتي

بشوفك مرايتي وصوتي وغناه

يا بطلة حكايتي يا بطلة حكايتي وسر الحياة

سنين سنين عشت قبلك