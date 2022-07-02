ضبط طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل ترويجها في العيد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع اللحوم ومحال الجزارة والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم، وذلك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مديرية الطب البيطري، أن المديرية، بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية بالشرقية)، شنت خلال الأيام الخمسة الماضية، وتحديدا في الفترة من 26 يونيو الماضي إلى 1 يوليو الجاري، حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 51 محضر مخالفة، وضبط طن و161 كجم لحوم مخالفة، مابين 300 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، و575 كجم أسماك، و109 كجم مفروم دجاج ولحوم، و113 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات، و9 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وحُررت محاضر المخالفة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.