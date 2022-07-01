وكيل صحة الشرقية يتفقد القافلة العلاجية بالحي الـ 12 بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالحي الـ12 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للخدمات الصحية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

توقيع الكشف الطبي على المرضى

وبدأت القافلة في مدينة العاشر من رمضان منذ صباح أمس الخميس وتستمر حتى مساء اليوم الجمعة، حيث قام وكيل الوزارة بمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالقافلة، وتفقد توقيع الكشف الطبي علي المرضي في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل «المسالك البولية، الروماتيزم والتأهيل، الباطنة العامة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم الأسرة، أنف وأذن، الأسنان»، وإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات اللازمة، والكشف عن أمراض السكر والضغط، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتي وقت الزيارة أكثر من 2250 مريضًا.

التأكد من التدابير الاحترازية

كما تأكد «مسعود» من إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، مؤكداً على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، كما وجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، وقام بمتابعة جلسات التوعية الصحية والتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وأهمية تلقي لقاح كورونا، والكشف المبكر عن أورام الثدي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، والحصول علي الخدمات الطبية المختلفة ضمن المبادرات الرئاسية.

كما أثنى وكيل وزارة الصحة علي الالتزام، وعلى الروح الطيبة الموجودة بين كافة الفرق الطبية المشاركة، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بمحافظة الشرقية.