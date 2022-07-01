محافظ الشرقية يتابع توريد القمح للصوامع والشون

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

وأوضح محافظ الشرقية في بيان صحفي له صادر اليوم، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 194 طن و419 كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس 627945 طن و868 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 628149 طن و287 كيلو قمح.

إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح

واشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت 423 ألف و222 فدان تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

ناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.