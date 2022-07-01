تنفيذ وصلات مياه للأسر الأكثر احتياجا في قرى الشرقية

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، حملات البحث الميداني للأسر الأكثر احتياجا للمياه لتنفيذ وصلات مياه الشرب ضمن ما تم الاتفاق عليه بالبروتوكول الموقع مع الجمعيات الأهلية في المناطق الواقعة بنطاق عملها.

إجراء الأبحاث الميدانية تمهيداً لتوصيل المياه

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان صحفي، أن إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة زارت قرى «كفر اللق»، بالصالحية القديمة في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية، لافتة إلى زيارة عدد من الأسر رقيقة الحال وتم إجراء الأبحاث الميدانية اللازمة تمهيداً لتوصيل المياه لهم.

التأكد من أحقية المستفيدين من الوصلات

وأكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في تصريحات صحفية ضرورة التأكد التام من أحقية المستفيدين من الوصلات عبر البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة.

تقديم التسهيلات المتاحة لتنفيذ اللوائح والقوانين

وأضاف أن الشركة تقدم كافة التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التي تساهم في رفع المعاناة عن البسطاء، لافتا إلى أن الزيارة الميدانية شارك في تنفيذها الدكتورة رانيا محمد عامر مدير عام إدارة التوعية المشاركة المجتمعية.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال

وأشار إلى التزام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والوصلات المنزلية والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال وضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات القياسية بأعمال التنفيذ كافة والعمل على سرعة حل أية معوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.