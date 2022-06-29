«تنفيذي الشرقية» يستعرض آلية تطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات بالشارع

إستعرض مجلس تنفيذي محافظة الشرقية برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبحضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عيد المعطي الخبير الوطني التنمية المحلية.

الموافقة على استخراج تصاريح لأصحاب محلات الجزارة لإقامة شادر

بدأ الإجتماع بعرض مذكرة رئاسة حي ثان الزقازيق بشأن طلب الموافقة على استخراج تصاريح لأصحاب محلات الجزارة لإقامة شادر أمام محلاتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه بالشوارع الرئيسية و 1000 جنيه للشوارع الجانبية ، طبقاً لقانون الإشغال ولصالح صندوق النظافة على الا تُعيق الطريق العام ، ليوافق المجلس التنفيذي علي ذلك ، باستثناء منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة.

حملة طرق الأبواب لتحقيق المستهدف من حمله التطعيم ضد فيروس كورونا

كما تم عرض مذكرة مديرية الشئون الصحية بشأن مناقشة حملة طرق الأبواب لتحقيق المستهدف من حمله التطعيم ضد فيروس كورونا ، وذلك نظراً لإحجام عدد من المواطنين عن تلقي اللقاح ، ليؤكد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود بين رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية التابعة لهم بالتنسيق مع مديريات ( الأوقاف - التربية والتعليم – الصحة – الشباب والرياضة) لعمل حملات توعوية للمواطنين لتشجيعهم على تلقي اللقاح بمختلف القري والمراكز من خلال طرق الأبواب لتحقق المحافظة المستهدف والحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.

وخلال الاجتماع تم عرض المذكرة المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 ( قانون المشروعات الصغيرة) ، ليكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التوعية بالقانون وأهم التيسيرات الواردة به لأصحاب المشروعات وتشجيعهم علي التقدم للجهاز للحصول علي المميزات والحوافز التي تقدمها الدولة لهم لإقامة مشروعاتهم الصغيرة بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.

كما ناقش مجلس تنفيذي المحافظة آليه تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم إنتظار المركبات في الشارع ، ليصدر الحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحصر الشوارع الرئيسية وساحات الإنتظار بالتنسيق مع إدرة المرور وطرحها في مزايده علنية وذلك لتنظيم الحركة المرورية ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.