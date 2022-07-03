سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 3-7-2022 في محلات الصاغة

يبحث الكثير من راغبي الزواج عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية بشكل يومي، وخصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21، إذ يتساءل عنه المتابعون مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، استعدادًا لشراءه وإقامة حفل الخطوبة والزواج.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 3 يوليو الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة مالية تتراوح بين 845 و849 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 986 جنيهًا للبيع، و990 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الأحد نحو 1127 جنيهًا للبيع، و1131 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاءت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 الذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، ليسجل اليوم نحو 7,888 جنيه للبيع، و7,920 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022

سجل سعر كيلو الذهب نحو 1,126,857 جنيه للبيع و1,131,429 جنيه للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

وبالعملة الأمريكية مقابل المصرية، جاء سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة العالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال اليوم نحو 959.86 جنيه، أي ما يعادل 51.04 دولار.

وعن سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ اليوم سعر الذهب عيار 24 نحو 1,097 جنيه، بما يعادل 58.33 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 822.73 جنيه، بما يعادل 43.75 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7679 جنيه، بما يعادل 408.31 دولار.