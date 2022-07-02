تدريب بنك مصر 2022.. تعرف على الكليات والشروط والأوراق

تدريب بنك مصر 2022، واحدة من كلمات البحث الرائجة الآن عبر محرك «جوجل» العالمي، إذ يبحث الكثير من الشباب وخريجي الجامعات المعنية كالحقوق والتجارة وغيرهم، عن تفاصيل الالتحاق بفرصة التدريب التي يتيحها البنك خلال فترة الصيف.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل تدريب بنك مصر 2022 على النحو التالي:

تدريب بنك مصر 2022

وفقًا للموقع الرسمي لبنك مصر، يهدق التدريب الصيفي للطلاب للعام 2022 لإعدادهم لممارسة الأعمال المصرفية وتحديدًا طلبة كلية اقتصاد وعلوم سياسية، كلية الحقوق، كليات الهندسة، كلية الحاسبات والمعلومات، وكلية تجارة في تخصصات كل من محاسبة، إحصاء، استثمار وتمويل، الموارد البشرية، العلاقات الدولية، الأسواق والمشآت المالية، تجارة خارجية، إدارة، وبنوك.

ووضع البنك عددًا من الشروط التي يجب توفرها في الحاصلين على دورة التدريب الصيفي 2022 المقدمة من البنك لطلبة الكليات السابق ذكرها، وهي أن يكون الطالب مقيدًا في إحدى هذه الكليات من الفرقة الأولى وحتى الرابعة، ألا يكون الطالب قد رسب في أي من المواد المقررة عليه خلال السنة الدراسية.

ونوه بنك مصر لعدد من الأوراق التي يجب تقديمها للحصول على التدريب الصيفي هذا العام، من بينها تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب، وتقديم كارنيه الجامعة التي يدرس بها أو أي إثبات قيد للطالب يبين أنه طالب جامعي.

رسوم السحب من البنوك بعد قرار المركزي بعودتها

يذكر أن أعلن البنك المركزي المصري في كتابه الدوري، أنه بدءًا من شهر يوليو الجاري، سيتم تطبيق عودة رسوم السحب من atm، بعد أن استمر إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي لمدة تزيد على عام بسبب فيروس كورونا، محددًا قيمة الرسوم على عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بحد أقصى 5 جنيهات فقط للعملية الواحدة.