«لو عايز تشطب شقتك».. طريقة تقسيط التكلفة على 10 سنين من بنك مصر

يحرص الكثيرون من الراغبون في الزواج على إقامة حفلات الزواج الخاصة بهم في إجازة الصيف، ما يجعلهم يحرصون على تشطيب شقة الزوجية الخاصة بهم حتى يتمكنون من الزواج، ولكن قد يجد بعض الشباب مشكلة في توفير تلك الأموال، ما يجعلهم يبحثون عن طرق تمكنهم من تقسيط تلك المبالغ التي يتم دفعها في التشطيب على عدة سنوات.

ويقدم بنك مصر للعملاء فرصة الحصول على قرض يمكنهم من تشطيب الشقة الخاصة بهم على 10 سنوات، بقيمة مالية تصل إلى مليون ونصف، وتسعى بوابة «الوطن» دائما على تقديم ما يبحث عنه المتبعون والقراء بشكل دائم، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الحصول على قرض تشطيب الشقة من بنك مصر، والتي جاءت كالتالي:

مميزات قروض التمويل العقاري بغرض تشطيب أو تحسين الوحدات السكنية من بنك مصر

- يمنح بنك مصر لعملائه أكبر قيمة تمويل تصل إلى 1.5 مليون مصري.

- يتيح البنك لعملاءه فرصة سداد قيمة القرض بأطول فترة سداد تصل إلى 120 شهر.

- يعطي البنك لعملائه معدل عائد منافس.

- يمنح البنك لعملاءه فرصة الحصول على القرض بأقل مصاريف إدارية للقرض يتم تحصيلها عند صرف القرض.

- التمويل بغرض التشطيب أو التحسين لكافة الوحدات القائمة سواء المسجلة أو غير المسجلة.

- يوفر بنك مصر لعملاءه تأمين مجاني على الحياة في حالة الوفاة لا يتم المطالبة بآية مستحقات للبنك من الورثة.

برامج التمويل العقاري والتشطيب

- يوفر البنك للعملاء برنامج تعهد تحويل الراتب أو القسط أو عملاء جهات عملهم متعاقدة مع بنك مصر بتحويل الراتب.

- برنامج إثبات دخل.

- برنامج المهن الحرة والأنشطة التجارية.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء، مياه، غاز، تليفون»