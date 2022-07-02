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محمود مسلم

«القوى العاملة» تحصّل 809 آلاف جنيه مستحقات سيدات مصريات بالرياض

كتب:

ماهر هنداوي
12:12 م | السبت 02 يوليو 2022
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات مواطنات مصريات، بلغت 161 ألفًا و635 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 809 آلاف و675 جنيهًا.

منح تأشيرات وموافقات تجديد الإجازات واعتماد العقود

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنَّ  سعفان تلقى تقريرًا من الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس المكتب العمالي بالرياض، يفيد باشترك الملحق العمالي كريم أبو السعود في مأمورية القنصلية المتجهة إلى المنطقة الشرقية الدمام لتسهيل التواصل مع أبناء الجالية في المنطقة، ومنح تأشيرات، وموافقات تجديد الإجازات والإفادات، واعتماد العقود فضلًا عن سماع مشكلات العمال والعمل على حلها، وإجراء زيارات ميدانية إلى الجهات القيادية بالمحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتهم أولًا بأول.

الموافقة على 75 إفادة وإجازة وتقديم 150 استشارة عمالية 

وأشار إلى أنَّ الملحق العمالي كريم أبوالسعود تابع في تقريره للوزير أن نتائج الزيارة شملت الموافقة على 75 إفادة وإجازة، وتقديم 150 استشارة عمالية  للمواطنين، واستخرج تأشيرة خروج نهائي لمواطن، وبحث عدد من شكاوى وتوجيه عدد من المواطنين لتحريك دعوى.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.