القوى العاملة: تعيين 654 شابًا بشركات القطاع الخاص في بنى سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف، 654 شاباً، منهم 8 شباب «قادرون باختلاف»، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل»، بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ عددهم 2465 شابًا منهم 13 «قادرون باختلاف»، فضلاً عن استخراج 961 ترخيصًا لمزاولة الحرفة، و946 شهادة قياس مستوى المهارة.

التفتيش على 624 منشأة

وتلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أن شهر مايو الماضي، شهد تنظيم المديرية حملات للتفتيش على 624 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي، كما تم التفتيش على 156 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفرت الجهود عن تحرير 21 محضرًا لمنشآت مخالفة للقانون.

صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية

وأضاف مدير المديرية، في بيان صحفي، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه، ومنحة زواج بإجمالى 3000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة وفاة أحد الأقارب لعامل بمبلغ 2000.