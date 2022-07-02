حملات تفتيشية على 9 آلاف صيدلية ومخزن وشركة توزيع وضبط 1300 مخالفة

نظمت هيئة الدواء المصرية وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على العديد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر يونيو الماضي لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، وضبط أي تداول للأدوية والمستلزمات الطبية في الأماكن غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري المدون على العبوة.

وأجرى التفتيش الصيدلي جولة على نحو 9 آلاف مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، حيث تم ضبط ما يقارب 1300 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

محاضر غش تجاري وأدوية مخالفة مهربة

وفي البحيرة؛ أجرى مفتشو الهيئة بالتعاون مع إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، وجهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة، والوحدة المحلية لمركز ومدينة برشيد، حملة على الصيدليات بنطاق مدينة رشيد.

ضبط 2350 قرصا و50 كيس دواء منتهية الصلاحية

وتمكنت الحملات من ضبط 2350 قرصًا، و50 كيس دواء ما بين مخدر ومنتهي الصلاحية ومهرب وغير مسجل بـ هيئة الدواء المصرية، وبلغ إجمالي المضبوطات 150 ألف جنيه، وتم إعداد محاضر بالوقائع لعرضها على النيابة العامة.يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن إحكام ورقابة الأسواق، وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.