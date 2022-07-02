مصرع مهندس على يد طليق ابنته بالمنوفية

شهدت قرية الحامول التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرع مهندس بالمعاش، علي يد طليق ابنته، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بمقتل مهندس على المعاش يدعى «س.ع»، مقيم بقرية الحامول بدائرة المركز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة.

رواية شهود العيان

وأشار عدد من أهالي قرية الحامول بالمنوفية، إلى أن المجني عليه كان يذهب بحفيده إلى أبيه لرؤيته تطبيقا لقرار المحكمة، فقام طليق ابنته بالاعتداء عليه حتي فارق الحياة، مؤكدين أن الفقيد كان يتميز بحسن الخلق ومحبة الجميع.