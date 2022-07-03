سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-7-2022 في البنوك المصرية

حدّث البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من البنوك الأخرى العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، سعر العملات الورقية، وبينها سعر الريال السعودي اليوم الأحد، وذلك بعد أن سجل استقرارا على مدار الأيام الماضية رغم كثرة تداوله تلك الفترة بفضل قرب بدء موسم الحج هذا العام.

اليوم الأحد الموافق 3 يوليو 2022، تستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها يوميا تفاصيل بيع وشراء سعر الريال السعودي اليوم، والذي كشفت عنه المواقع الرسمية للبنوك الخاصة والمصرية العاملة بالأسواق المصرفية المصرية، التي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، كان سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول، في حين بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وجاء سعره في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي وفقًا لآخر التعاملات بـ4.99 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية اليوم الأحد لنحو 4.98 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر ما أعلن عنه الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر والأهلي المصري

واخيرا جاء سعر العملة السعودية في بنك مصر نحو 5.002 جنيه لعمليات البيع مقابل 4.99 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وعن عملة دول الاتحاد الأوروبي، فسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس نحو 19.84 جنيه للبيع و19.65 للشراء، وجاء سعر اليورو ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم لنحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر نحو 19.86 جنيه للبيع و19.77 للشراء.