سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 1-7-2022 في البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي اهتمامًا كبيرًا من المواطنين حيث تزداد عمليات البحث عن سعره مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، سواء الحكومية أو الخاصة، وخاصة المقبلين على أداء فريضة الحج هذا العام، لمعرفة كمية ما يحتاجونه من عملة سعودية.

وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي وبنك كريدي أجريكول، وغيرها من العملات وفق آخر تعاملات وردت اليوم الجمعة 1 يوليو، وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي سجّل سعر الريال السعودي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

كما سجّل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، بحسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّلت العملة السعودية نحو 5.002 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

كما سجّل سعر الريال السعودي نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول، ووصل سعره في بنك الإسكندرية إلى نحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.