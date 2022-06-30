سعر الريال السعودي اليوم الخميس 30-6-2022 في البنوك المصرية

تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم، مع اقتراب موسم الحج، واستعداد الكثير من المصريين للسفر إلى المملكة العربية لأداء المناسك المقدمة، لذا تحظى العملة السعودية باهتمام الكثير من المواطنين.

وفي السطور التالية تكشف المواقع الرسمية للبنوك المصرية أسعار العملات العربية، وهو ما تستعرضه «الوطن» فيما يخص سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية الرسمية، اليوم الخميس 30-6-2022، والتي جاءت كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي بسعر 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي بنك كريدي أجريكول، سجل الريال السعودي نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، وبلغ سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر نحو 5.002 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.95 جنيه للبيع و19.75 للشراء، وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو في بنك مصر نحو 19.86 جنيه للبيع و19.77 للشراء، ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم لنحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع.