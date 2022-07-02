سعر الريال السعودي اليوم السبت 2-7-2022 في البنوك المصرية

استقرار بسيط تشهده عمليات بيع وشراء الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، مع اقتراب موسم الحج ومواصلة شريحة كبيرة من المصريين السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء المناسك المقدسة، لذا تحظى العملة السعودية باهتمام الكثير من المواطنين.

وفي السطور التالية، تكشف المواقع الرسمية للبنوك الخاصة والمصرية العاملة بالأسواق المصرفية المصرية، سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 2 يوليو 2022، وهو ما تستعرضه «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها يوميا، التي جاءت كالآتي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وجاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي وفقًا لآخر التعاملات بـ4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وفي بنك كريدي أجريكول، سجلت العملة السعودية نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي بالبنك، في حين بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع، وجاء سعره في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء.

ووصل سعر الريال السعودي داخل بنك الإسكندرية اليوم السبت لنحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وذلك وفقًا لآخر ما أعلن عنه الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر نحو 5.002 جنيه لعمليات البيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للعمليات الشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي وصل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع، في بنك قناة السويس نحو 19.95 جنيه للبيع و19.75 للشراء، وجاء سعر اليورو ووصل سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم لنحو 19.77 جنيه للشراء و19.90 جنيه للبيع ، وفي بنك مصر نحو 19.86 جنيه للبيع و19.77 للشراء.