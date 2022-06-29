سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 29-6-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب موعد الحج واستعداد عدد كبير من الحجاج هذا العام لأداء الفريضة، يسعى عدد كبير للبحث عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة، للتمكن من تحويل عدد كافٍ من الجنيهات للريال السعودي لاستخدامها أثناء الحج في المملكة العربية السعودية.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي والبنك المركزي اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 4.97 جنيه للبيع و5.008 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك، وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر، نحو 5.002 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء، كما سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.002 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.008 جنيه للبيع.

أما في بنك كريدي أجريكول فسجل الريال السعودي نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك، وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.96 جنيه للشراء و5.01 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 5.01 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5.008 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وجاء سعر العملة السعودية في البنك المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر البنك المركزي بسعر 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الأربعاء الموافق 29 يونيو الحالي.