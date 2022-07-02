فترة نقاهة ومتابعة دورية.. تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن

حالة من القلق يعيشها الجمهور بعد خضوع الفنان محمد عبد الرحمن المعروف بـ «توتا» لعملية قلب مفتوح، بسبب تعرضه لوعكة صحية تطلبت إجراء جراحة عاجلة، خلال الأيام الماضية، وحرص عدد كبير من أصدقاءه في الوسط الفني على الدعاء له بالشفاء وطمئنة الجمهور على استقرار حالته الصحية.

وكشف مصدر مقرب من الفنان محمد عبد الرحمن، عن تطورات حالته الصحية، قائلا لـ «الوطن»، إن حالته مستقرة بشكل كبير وتم فتح باب الزيارات بعد خروجه من العناية المركزة، ومن المقرر أن يقضي فترة راحة ونقاهة بعد خروجه من المستشفي بناء على تعليمات الأطباء، وسيخضع لمتابعة دورية لحالته كل 3 أشهر.

خروج محمد عبد الرحمن من العناية المركزة

وكانت أعلنت شامة شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن خضوعه لعملية جراحية، في تدوينة عبر حسابها، وطالبت جمهوره بالدعاء له: «أرجو الدعاء لأخي بيعمل عملية قلب مفتوح.. يا رب يرجع لبيته ولينا بألف سلامة».

الفنانون يتمنون الشفاء لمحمد عبد الرحمن

وتوالت بعدها تدوينات عدد كبير من أصدقاءه في الوسط الفني يتمنون له الشفاء العاجل، من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي: «ألف سلامة عليك يا توتا.. ويا رب على خير»، بينما قال حمدي المرغني: «ألف مليون سلامة يا أخويا وعشرة عمري ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل سوء يا رب»، بينما قال علي ربيع: «ألف سلامة يا توتا إن شاء الله خير».

وقال الفنان أحمد أمين، في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، «ألف سلامة عليك يا حبيبي.. ربنا يطمنا عليك وتقوم بألف سلامة لولادك وحبايبك وفنك يا توتا يا أبو قلب طيب.. دعواتكم في الأيام المفترجة، ربنا يعجل شفاه ويطمنا عليه».