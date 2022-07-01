تعرف على تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن «توتا»

حالة كبيرة من القلق سيطرت على الوسط الفني وجمهور الفنان محمد عبد الرحمن «توتا»، بعد تعرضه لوعكة صحية تسببت في خضوعه لإجراء عملية قلب مفتوح ودخوله المستشفى قبل يومين.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الفنان أن الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن توتا مستقرة بشكل كبير بعد خضوعه للعملية الجراحية ويخضع حاليا للعلاج اللازم وفترة النقاهة الخاصة لحين استقرار الأوضاع بشكل كامل.

الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن توتا

يذكر أن «شاما عبد الرحمن»، شقيقة الفنان محمد عبد الرحمن، كشفت عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن خضوع شقيقها لعملية قلب مفتوح حيث كتبت: «أرجو الدعاء لأخي ربنا يتم شفاه على خير بيعمل عملية قلب مفتوح يا رب يرجع لبيته ولينا بألف سلامة يا رب دعواتكم بالله عليكم».

نجوم مسرح مصر يدعمون محمد عبد الرحمن

كما دعم عدد من نجوم مسرح مصر صديقهم، من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب مصطفي خاطر عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»: «ألف سلامة عليك يا صاحبي ربنا يقومك بالسلامة ويطمنا ويطمن أهلك وكل حبايبك عليك يا حبيبي إن شاء الله تقوم لنا بالسلامة».

كما حرص عدد أخر من الفنانين على دعمه ومنهم الفنان محمود الليثي الذي كتب: «ربنا يقومك بالسلامة يا توتا يا جميل يا طيب يا محترم ادعوا لمحمد عبد الرحمن يقوم بالسلامة».