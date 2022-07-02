كشف غموض مقتل مسن بالدقهلية.. قتله 3 شباب لشراء جرعة مخدرات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، من كشف غموض العثور على جثة مسن داخل الأراضي الزراعية بقرية الخمسة، التابعة لدائرة المركز، وتبين قيام 3 أشخاص بارتكاب الواقعة من أجل سرقة متعلقات المجني عليه حتى يتمكنوا من شراء جرعة مخدرات، لكن لم يكن معه سوى هاتفه المحمول.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمي الأمديد من أهالي قرية الخمسة التابعة لدائرة المركز، بالعثور على جثة مسن ملقاة في أرض زراعية.

انتقال المباحث الجنائية

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثمان مسن يدعى عبد المالك أحمد بكر، في العقد السادس من عمره، ومقيم بقرية الخمسة.

وبالفحص والتحري، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وذلك بعد قيام أحدهم باستدراج المجني عليه داخل الأراضي الزراعية عقب جلوسه معه، وقيامه بالاتصال باثنين آخرين، وعقب وصولهم ضربوا المجني عليه بجسم صلب على رأسه «بلطة»، وأكمل آخر ضربه بحجر حتى تهشمت رأسه وفقد الوعي، وذلك من أجل سرقة هاتفه المحمول وفروا هاربين، من أجل شراء جرعة مخدرات.

ضبط المتهمين

وتبين أن المتهم الأول مقيم قرية صدقا التابعة لدائرة المركز، والاثنان الآخران من قرية السمارة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المسروق من المجني عليه، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.