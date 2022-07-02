تموين الدقهلية: الدولة لا تكل عن تحديث منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه

كشف السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، تفاصيل قرار إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم بخصم الأفراد الزائدة، موضحًا أنه يعبر عن أن الدولة المصرية لا تكل عن تحديث منظومة الدعم لمستحقيه، حيث يتم تقنين البطاقات وتحديث البيانات الخاصة لكل مواطن.

التحديث نتج عنه بعض المستجدات مثل وجوب دفع فروق تموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي ووجومانا ماهر، أن التحديث نتج عنه بعض المستجدات مثل وجوب دفع فروق تموينية أو فروق أسعار عن السلع الزائدة التي حصل عليها المواطن دون وجه حق.

السيد دايرة: رغيف الخبز بـ65 قرشًا يحصل عليه المواطن بـ5 قروش

وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية، «هناك مبالغ كبيرة في هذا الصدد، فرغيف الخبز الواحد بـ65 قرشًا والمواطن يحصل عليه بـ5 قروش، ولكن جرى إعفاء المواطنين من دفع هذه الفروق بشرط تقدم المواطن بنفسه بحذف هذه الأفراد الزائدة على البطاقة، وهذه الأزمة ظهرت بسبب أخطاء من المواطنين وأخطاء من المنظومة، مثل وجود بعض الأفراد خارج البلاد أو وجود المتوفين».

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الدقهلية إلى أن المواطن صاحب بطاقة التموين «رب الأسرة» يمكنه التوجه إلى أقرب مكتب تموين لحذف الأفراد غير المستحقين، وإذا لم يحدث ذلك خلال شهرين، سيتم تطبيق مواد عدم الإعفاء ويدفع الفروق التموينية بالأسعار الحديثة، أي 65 قرشا لرغيف الخبز.