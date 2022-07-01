مات بأزمة قلبية.. وفاة شخص بعد تشاجره مع شقيقه علي الميراث في الدقهلية

توفي شخص في العقد الخامس من عمره اليوم، في أثناء توجهه إلى نقطة شرطة «كفر بداوي» بدائرة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ضد شقيقه بعد تشاجرهما وذلك للخلاف على الميراث، فتوفي بأزمة قلبية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وجرى نقله إلي المستشفى، إلا أنه تبين وفاته.

أزمة قلبية تصيب شخص بعد مشاجرة مع شقيقه

تبلغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من نقطة شرطة بداوي بإصابة شخص يدعى «عبده ع.» في العقد الخامس من عمره، بهبوط حاد وجري نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي فور وصوله.

وانتقلت مباحث مركز المنصورة إلي مكان الواقعة وتبين أن ‏«عبده ع.» ‏تشاجر مع شقيقه وتوجه إلي نقطة شرطة بكفر بداوي، ولتحرير محضر ضد شقيقه إلا أنه أصيب بأزمة قلبية في الطريق، وجرى نقله إلى المستشفى لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بهبوط حادث في الدورة الدموية.

شهود: مات أثناء توجهه لتحرير محضر ضد شقيقه

وأكد شهود العيان أن المتوفي تشاجر مع شقيقه بسبب الخلاف علي الميراث وذهب إلي نقطة الشرطة لتحرير محضر ضد شقيقه إلا أنه توفي في الطريق.

وتبين من تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة أزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد أي شبهة جنائية تسببت في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى، عثر أهالي قرية «الخمسة» التابعة لمركز تمى الأمديد في محافظة الدقهلية، اليوم، على جثة شخص ‏مسن في العقد السادس من عمره ملقى في أحد الأراضي الزراعية وانتقلت قوة من ضباط وحدة المباحث ‏وجرى نقلة الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والوقوف على أسباب الحادث.‏