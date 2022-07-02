تفاصيل جديدة بمذبحة الريف الأوروبي.. «القاتل رقص في خطوبة إحدى الضحايا»

روت الشقيقة الكبرى لـ«هناء ومنار» ضحيتي مذبحة الريف الأوروبي، خلال حديثها مع «الوطن»، أنه لم يكن متوقع من هذا الشخص أن يقوم بجريمته البشعة، قائلة: «محدش كان يتوقع اللي عمله كان أسلوبه كويس مع الكل وطيب متوقعتش الخيانة تيجي من شخص فتحنا له بيتنا».

القاتل يحتفل بخطبة إحدى ضحاياه

وأضافت الشقيقة الكبرى للضحيتين، أن القاتل قام بالرقص مع شقيقتها الصغرى «منار» وخطيبها في مراسم خطبتهما، قائلة: «بالصدفة شوفنا فيديو على تليفون خطيب منار ولقينا القاتل بيرقص معاهم في الشبكة بقى الشخص دا هو اللي ينهي حياتها قبل فرحها بشهر».

وأشارت الشقيقة، إلى أنها تتمنى موت 5 أفراد من عائلة القاتل حتى تبرد دمائهم، لكنه تطالب بالقصاص من قاتل عائلتها، قائلة: «دا عشرة معانا من 3 سنين كان بيخطط للقتل وهو بياكل وسطنا الشخص دا خاين وهما بحسن نية بيتعاملوا معاه ميعرفوش بخيانته».

الفتاتان ذهبا لمساعدة والدهما في مزرعة الريف الأوروبي

وتابعت الشقيقة الكبرى، أن شقيقتيها ذهبا برفقة والدهما من أجل مساعدته على كسب لقمة العيش، خاصة أنهما لديهما شقيقا واحد فقط و4 فتيات، فكان لابد من مساعدة الأب على تحمله لمسئولية الأسرة، موضحة أن حالتها وأسرتها لم تعد مثل قبل «احنا بنموت كل يوم ووالدتنا تعبانة جدا وبتموت كل يوم».

وتابعت النيابة كشف تفاصيل الجريمة، موضحة أنَّ المتهم اشترى مخدِّرًا لوضعه داخل شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، وذلك انتقاما من الأسرة بكاملة عما صدر منهم من ناحية زواج القاتل بإحدى الضحايا.